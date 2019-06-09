NBA》杜蘭特扮勇士救世主？美媒分析他無意復出

儘管杜蘭特已隨隊出征多倫多，不過美媒卻分析，認為他出賽意願恐怕不高。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在總冠軍戰以1勝3敗落後暴龍，落入淘汰邊緣，儘管杜蘭特（Kevin Durant）已隨隊出征多倫多，但不代表能夠上場。美媒分析，就算他回歸也為時已晚，況且杜蘭特的出賽意願恐怕原本就不高。

《The Athletic》主跑勇士新聞的記者Tim Kawakami以K.湯普森（Klay Thompson）為例，他因左大腿筋拉傷缺席第3戰，仍坐在板凳席與隊友同在，且多次表達想上場的念頭；替補中鋒魯尼（Kevon Looney）原本鎖骨骨折傳出賽季報銷的可能，但2人在關鍵第4戰都帶傷上陣，希望能助球隊一臂之力。

請繼續往下閱讀...

杜蘭特右小腿拉傷休兵一個月，連續缺席9場季後賽，Tim Kawakami撰文表示，勇士等待許久卻總是落空，杜蘭特也從未透露想上場的意願，推估他根本無意復出，引起網友熱議。

杜蘭特傷勢確診為一級拉傷，一般情況為休息2到3週可復元，外界推測可能比當初預期的傷勢還嚴重，所以得休息更久，若是二級拉傷則須4到6週才得以康復。

至於杜蘭特第5戰能否上場扮演救世主，將勇士從淘汰邊緣拉一把，主帥柯爾也無法保證。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法