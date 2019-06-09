中職》貼心！布雷嫂想要的 武神親自送來了

潘武雄親手送給布雷嫂當年開轟後會拿到的紀念娃娃。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕曾在2007、2008年連兩屆拿下中職全壘打王的布雷，這次帶著老婆一起回獅隊參加傳奇洋將主題日活動，結果受到隊友們熱烈歡迎；其中潘武雄更是回家找出當年開轟後會拿到的紀念娃娃，「因為布雷的老婆很想要，但他都送給球迷了!」

布雷是獅隊最受歡迎的洋將，今天下午出席場外球迷簽名活動時，就受到熱烈歡迎。還有熱情球迷昨天特別製作當年布雷的招牌「轟天雷」道具，讓「布老爺」相當開心，還拿著道具一起合照。

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就連「布雷嫂」最想要的全壘打娃娃，「TAKE」潘武雄都幫她找到了。TAKE透露，昨晚布雷找昔日隊友一起聚餐時，聽到他老婆說很想要，「因為以前布雷都把得到的全壘打娃娃，都送給球迷，他老婆都沒有拿到，所以我就說我回家去找。」

潘武雄今天帶來兩款全壘打娃娃，一種是較早期，大約是2006、2007年時開轟後會送的獅玩偶，另一種則是2008年球隊註冊名更改為「統一7-ELEVEn獅隊」後的改版獅玩偶。不過2010年起球員開轟後，就未再贈送獅玩偶，因此這兩款玩偶都很珍貴，「布雷嫂」拿到後相當開心。

布雷是在2007年以單季33轟拿下全壘打王，隔年又以24轟完成連霸。

潘武雄親手送給布雷嫂當年開轟後會拿到的紀念娃娃。（記者倪婉君攝）

布雷拿著招牌「轟天雷」道具相當開心，還拿著道具一起合照。（記者倪婉君攝）

布雷拿著招牌「轟天雷」道具相當開心，還拿著道具一起合照。（記者倪婉君攝）

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