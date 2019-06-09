中職 Live》陳鏞基、潘武雄敲安力挺潘威倫 統一1：1富邦

第一局

獅隊老將潘威倫今迎來自己300場先發出賽，一開局就遇到小亂流，先被富邦開路先鋒張正偉敲出深遠二壘安打，隨後又發生暴投讓跑者趁機攻佔三壘，李宗賢選到四壞球保送，胡金龍再敲出中外野方向高飛犧牲打，幫助富邦先馳得點，林益全敲出游擊滾地球造成黃恩賜接球失誤，不過潘威倫馬上回穩，連續解決蔣智賢、林哲瑄，化解再掉分危機。

下個半局，富邦21歲小將游霆崴今迎來自己一軍生涯初登板，先用滾地球解決陳重羽後，又漂亮三振掉蘇智傑拿下自己的一軍生涯第一K，不過和陳鏞基纏鬥許久後，仍被他敲出安打上壘，隨後又靠著暴投跑上二壘，接下來潘武雄敲出穿越中間防線的滾地安打，打回統一追平分，還利用趁傳攻佔二壘，可惜郭阜林最後敲出高飛球遭接殺，統一1：1富邦。

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兩隊先發陣容

富邦悍將

1.張正偉 RF

2.李宗賢 SS

3.胡金龍 DH

4.林益全 1B

5.蔣智賢 3B

6.林哲瑄 CF

7.高孝儀 LF

8.林威廷 2B

9.方克偉 C

先發投手：游霆崴

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統一獅

1.陳重羽 RF

2.蘇智傑 LF

3.陳鏞基 1B

4.潘武雄 DH

5.郭阜林 3B

6.黃恩賜 SS

7.潘彥廷 2B

8.郭峻偉 C

9.莊駿凱 CF

先發投手：潘威倫

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