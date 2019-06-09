1111公里健走環島 19名勇腳2年7個月圓夢

希望環島凱旋而歸。（希望基金會提供）

〔記者許明禮／台北報導〕歷經兩年7個月的長征，由希望基金會發起的「希望環島計畫」，今天圓滿落幕，19位46站全勤、完成1111公里健走環島的勇腳們，上午11點在三太子及超過兩百位親朋好友陪同下，走回到2016年11月19日出發地淡水聖約翰科技大學校門口。

「飛躍羚羊」紀政先後為這19位全勤完成者頒贈完成證書，及繡有個人姓名的健走環島紀念T恤。希望基金會從2002年開始推廣健走，提倡「每日一萬步．健康有保固」，帶動日行萬步運動風氣。

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為協助希望有生之年能完成徒步環島的朋友圓夢，希望基金會也在2016年年11月19日舉辦「希望30感恩健走」，也為1111公里健走環島邁出第一步。

壯觀的環島健走隊伍。（希望基金會提供）

這項「希望環島計畫」，原本設定以4到5年期間，利用假日分段分站完成。第一站就從聖約翰科技大學出發，途經石門十八王公，終點是金山法鼓山，距離正好是30公里。接著，2017年從法鼓山沿台灣東部，分12站走到花蓮玉里；2018年則完成22站，從花蓮玉里往南走到鵝鑾鼻公園後，再沿西部北上到彰化二水；今年，再從二水一路北上，於6月8日的第45站走抵捷運紅樹林站。

6月9日的第46站，也就是最終站，從捷運紅樹林站走到起走點聖約翰科技大學。原本計畫4到5年分段執行的環島健走，最後以不到兩年7個月時間完成。

知名物理治療師簡文仁在代表完成者致詞時強調，這次的希望環島健走，就是「有志者事竟成」最好的典範。兩年多來，每一位勇腳面對著日曬雨淋、颳風下雨、肌肉痠痛、上下坡及水泡的種種考驗，當然，也都一一克服，因此，所有的勇腳們絕對值得為自己感到驕傲，也寫下人生一段美麗又勇敢的篇章。

完成全程的勇腳們現場穿上「我環島我驕傲」的紀念T恤合影留念。（希望基金會提供）

捷運紅樹林站集合，準備出發邁向終點。（希望基金會提供）

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