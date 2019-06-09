NBA》壓垮勇士的最後一根稻草？ 美球評爆KD練球狀態低迷

杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士目前在總冠軍賽處於3：1的絕對落後，若他們想成為史上第二支完成大逆轉的球隊，那他們絕對需要杜蘭特（Kevin Durant）的幫忙，但前NBA球星、現任球評的羅斯（Jalen Rose）卻在看完勇士隊練習後表示，杜蘭特目前的狀態並不理想，在這個系列賽回歸的機會不大。

羅斯受訪時表示:「我昨天看了杜蘭特與球隊之間的訓練，我認為他並不在狀態上，而這樣的表現不是幾天之內就能改觀的，我在看完之後徹底抹消了他能在這個系列賽回歸的念頭。」

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先前勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在談到杜蘭特何時歸隊時僅表示，「希望」他能在第五戰或第六戰回歸，而沒有給出任何明確的回歸時間表。

杜蘭特是目前勇士手中最後一張王牌，若他能回到場上打球，他在進攻端所造成的威脅會徹底改變場上的生態，也會讓雷納德（Kawhi Leonard）必須在防守端上承擔更大的責任。

若羅斯所提到KD的狀況真的如此低迷，那系列賽很有可能就會在星期二劃下句點，先前在勇士主場連下兩城的暴龍正處在士氣和實力的巔峰狀態，若KD最後真的無法出賽，那恐怕會是壓垮勇士三連霸希望的最後一根稻草。

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