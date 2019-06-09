中職》為了布雷 3連霸經典合照重現（影音）

〔記者倪婉君／台南報導〕為了布雷，他的昔日三連霸隊友今天都現身台南球場，包括目前在二軍擔任總教練的高志綱、投手教練林岳平，以及退役球員劉芙豪，甚至目前在富邦悍將擔任總教練陳連宏，都一起在賽前留下經典「連霸合照」。

布雷昔日三連霸隊友今天都現身台南球場，都一起在賽前留下經典「連霸合照。（記者黃志源攝）

睽違11年，現年47歲的布雷再度站上台南球場內野紅土區，現場也響起當年他「轟天雷」的招牌曲。為了布雷到來，獅隊應援團在過去一週賽事進行時，都會吹奏這首招牌曲。

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獅隊在2007至2009年完成隊史首次三連霸，布雷在2006年季中加盟獅隊後，就為球隊提供強大火力，也迅速成為最受獅迷歡迎的洋砲。隊友也都很喜歡他，因此今天為了布雷到來，不管是一、二軍教練團，都出場歡迎他，就連「鑼總」也穿著悍將球衣，一起參與合照，讓這張照片形成獅隊一、二軍教頭黃甘霖、高志綱和陳連宏「3總」齊聚的難得景象。

到了正式開球，布雷站上投手丘，面對打者高國慶，高志綱則擔任捕手，他也開出漂亮好球，讓好友高國慶揮棒落空。

統一獅前球員布雷與昔日隊友劉芙豪獨特打氣手勢。（記者黃志源攝）

統一獅前球員布雷與昔日隊友陳連宏擁抱。（記者黃志源攝）

統一獅前球員布雷。（記者黃志源攝）

統一獅前球員布雷與昔日隊友合影。（記者黃志源攝）

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