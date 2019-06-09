日職》大王連三場敲安 對戰左投打擊率有起色（影音）

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）





〔體育中心／綜合報導〕火腿「大王」王柏融今天面對阪神，單場繳出4支1的成績，連續3場敲安，王柏融連兩天面對左打都有安打演出，對左投打擊率升至2成12。火腿在9局下慘遭阪神逆轉，終場以3：4輸球，洋聯第二的位置也暫時讓給樂天金鷲。

王柏融今天擔任第三棒左外野手，首局首打席面對阪神左投賈西亞選到四壞球保送，第2打席擊出一壘滾地球出局，4局上2人出局後，大田泰示擊出左外野二壘安打，下一棒王柏融也接連敲安，狙擊賈西亞142公里內角偏高速球，擊出右外野安打，雖攻占一三壘但火腿未能續添分數。王柏融單場4支1，另有1次保送，打擊率略降至2成98。

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王柏融此役5打席中前4打席都對上左投，面對洋投賈西亞2打數1安打，另有1保送，6局上對島本浩也未能敲出安打，本季對左投累積47打數有10支安打，本季對左投打擊率從賽前的2成05升至2成12。

大田泰示在6局上敲出右外野2分砲，用全壘打慶祝生日，助隊取得3：1領先，但7局後風雲變色，阪神先是扳平戰局後，9局下2人出局後連續敲出3安，代打的原口文仁挺身當英雄，敲出再見安打，幫助阪神以5：4逆轉氣走火腿。

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