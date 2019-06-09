中職》館長平常霸氣外露 沒想到開球竟然會緊張

館長今為中信兄弟開球。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天中信兄弟主場洲際迎戰桃猿，邀請網路紅人「館長」陳之漢開球，由兄弟教練陳江和蹲捕接球，結果館長開了個「挖地瓜」，他說，「剛練了一會兒，還是很爛，有點漏氣，我現在有點失落，還挖地瓜耶，棒球這個東西吼，真的非常專業啦。」

館長平常霸氣外露，力戰群雄沒在怕的，沒想到開球竟然會緊張，他透露，「剛剛練習感覺很好，但還是會緊張啦，一大堆人在看，想丟好，沒想到竟挖地瓜。」

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被問到有無看棒球經驗，館長表示，他橫跨3個年代，最老的年代只有三台，小朋友一定得看，退伍回來也有看，前5年開始就沒看了，開店做生意比較忙，以前多少都會看。

至於喜歡哪個職業球隊和球星?館長說，兄弟、Lamigo不錯，對這兩隊比較了解，恰恰是他助理的偶像，人很客氣，他也滿喜歡恰恰的。

周思齊與館長合照。（記者羅志朋攝）

對於台灣運動產業發展，館長有一番見解，「營造氣氛要有差別，包含格鬥也一樣，政府應該要開放，讓更多運動彩券去施行，大聯盟為什麼球員薪水這麼高?主要是靠運彩分紅和紅利，今天台灣太保守了，這不對啦，運動就是要靠很多的行銷和商業，包含運彩，當你酬勞高，很多人就願意投入這運動，更多老闆願意組球團，政府應該思考、幫忙。」

同時館長也呼籲球迷多進場支持中職，「台灣棒球是國球，是所有運動項目很有競爭力的，也是全世界很有魅力的運動，我很久沒看球了嘛，今天來到球場我發現改變很多東西，包括球場設備、吃的東西、螢幕、啦啦隊，愈來愈有職業水準，整個佈局和以往差很多，希望球迷可以進場看球，完全不一樣了。」

館長今為中信兄弟開球。（記者羅志朋攝）

館長今為中信兄弟開球。（記者羅志朋攝）

館長與陳江和合照。（記者羅志朋攝）



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