NBA》與詹皇一同練球 美媒爆19歲新星有望成為湖人一員（影音）

詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人擁有今年選秀第四順位的選擇權，有許多充滿天賦的年輕球員都有機會成為紫金大軍的一份子，但來自范德堡大學的新秀葛蘭德（Darius Garland）很可能是其中最幸運的一位，因為他有機會與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）一起練球。

葛蘭德被評為今年NBA選秀中排名第二的控球後衛，同時他在大學裡擁有良好的和不錯的外線投射能力，葛蘭德平均能攻下16.2分和3.8籃板，同時擁有47%的三分命中率。

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但外界對他最有疑慮的部分是他的健康問題，他在今年11月因為膝傷導致他的NCAA賽季整季報銷，雖然他的手術成功，但多多少少都會成為眾家球探在挑選球員時的隱憂，在他受傷前他是一個擁有良好進攻天分的球員，擁有遠距投籃能力也是湖人體系中最欠缺的部分，詹姆斯了解現在的湖人缺的是什麼，或許跟葛蘭德一起練球也是為了看看這個年輕人到底有多少能耐。

雖然目前並不確定湖人是否會把這支四號籤做為己用，或是當做交易明星球員的籌碼，但外界大多認為，若湖人選擇留下這隻選秀籤，他們將選擇葛蘭德成為湖人的一員，因為他的進攻天分會與詹姆斯在湖人打造出來的體系非常契合。

. @dariusgarland22 working out with @KingJames showcasing great handle & shot ability #4



@KlutchSports pic.twitter.com/aZqsGDjo9x — ShowtimeForum （@ShowtimeForum） 2019年6月8日

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