羽球》馬媒曝他下周退役 「拿督」李宗偉受訪這樣說...

馬媒爆料李宗偉下周就會宣布退役消息。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕馬來西亞羽球名將「拿督」李宗偉，去年罹患鼻咽癌震驚外界，療程結束後至今卻遲遲等不到醫生亮綠燈批准復出，退役傳聞也甚囂塵上，不過李宗偉昨在被問到退役消息是否屬實，不但直接否認，也澄清自己目前仍持續在訓練。

今年36歲的李宗偉，自去年7月超級1000系列的印尼公開賽4強止步，9月被爆出罹患鼻咽癌來台治療後，休戰至今已經接連錯過接連錯過了3月全英公開賽、4月大馬公開賽，和5月的蘇迪曼盃，復出時間一延再延，最近又傳出他將近１個半月都沒有現身練球，讓外界紛紛猜測李宗偉是否已經決定高掛球拍。

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不過昨天李宗偉在接受大馬媒體《星洲體育》訪問時，卻直接否認自己的退役消息。

「不，目前我還沒有做出任何決定。」李宗偉斬釘截鐵地說，「就因為沒有參加訓練，每個人就這樣猜測，如果我真的要退役，或是還有其他決定，我會自己通知媒體，沒有人可以代表我發聲。」

李宗偉。（資料照，路透）

李宗偉也表示，自己都還是有在持續訓練，目前也還沒有跟大馬羽協討論任何未來規劃，所以在與協會面會之前，任何消息都只是以訛傳訛。

李宗偉自去年印尼公開賽4強止步後，就被爆出罹患鼻咽癌，而他去年8月15日曾申請「保護排名」，不過排名保護最多就只能1年，這也代表李宗偉至少得在今年8月6日開打的超級100海得拉巴羽球公開賽（ Hyderabad Open）復出，之前他申請保護的排名（世界第3，77383分）才會繼續保留。

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