中職》「1和300場」的距離 游霆崴拿下重要第1勝

富邦悍將先發投手游霆威初登板便收下首勝。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「我也想到嘟嘟賢拜300場，當然想拿到勝投，意義更不一樣。」在「嘟嘟」潘威倫生涯第300場先發出賽，21歲的富邦悍將先發投手游霆崴成為勝利投手，在生涯初先發就一鳴驚人。

面對獅隊由37歲資深老將潘威倫先發，悍將在第5號先發人選未決的情況下，將先發重任交給前年季中選秀落選、去年以自主培訓選手簽下的游霆崴。悍將「鑼總」陳連宏賽前已表示，這場牛棚可能會提前啟動，但開賽後，游霆崴用91球投完5局被敲4安失1分，也讓鑼總賽後表示他的表現非常好，應該有下一場先發機會。

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游霆崴賽後仍然相當興奮，他笑說：「其實你問我今天內容，我都忘記了，太興奮了。」他還透露今天一整天都吃不下東西，直到投完退場後，才覺得自己好餓，跑去吃東西。

對於今天內容，游霆崴認為自己有達到目標，但希望還可以更好。對於5局三振潘武雄，游霆崴更是激動振臂，他說真的很興奮，「投手教練上來時，就問我，『我有沒有自信?』我就說，我有把握可以解決這個打者，我已經讓教練把我留在場上，我一定要做給他們看。」

鑼總認為游霆崴的表現非常好，下周應該仍有繼續先發的機會，「他本來就是控球、速差掌握得很好，還有變速球，在有狀況時，就可以三振對方。」

游霆威在生涯初先發就一鳴驚人。（記者黃志源攝）

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