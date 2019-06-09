中職》第300場先發未能贏球 潘威倫坦言心情不好

在生涯第300場先發吞敗，統一獅本土王牌潘威倫賽後坦言未能幫助球隊贏球，心情沒那麼好。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在生涯第300場先發吞敗，統一獅本土王牌潘威倫賽後坦言未能幫助球隊贏球，心情沒那麼好，但他抱持感謝的心，期許下一場先發繼續努力。

賽後拿著傳奇洋投王漢頒發的獎座，以及母親、弟弟的花束，潘威倫表示不知道自己能投多久，只能夠珍惜每一次的先發機會，「後面還要球賽，我還要繼續調整。」

請繼續往下閱讀...

潘威倫生涯300場先發，王漢頒給潘威倫紀念獎座。（記者黃志源攝）

潘威倫家人到場見證潘威倫生涯300場先發里程碑。（記者黃志源攝）

對於完成300場先發，潘威倫表示，「300場先發在過程要感謝很多人，包括球迷、隊友，我的後勤、防護，體能教練，或是外面的人，幫助我受傷後重返球場。接下來還有球賽，就繼續努力。」

從2003年3月9日首次先發就奪勝，37歲的潘威倫又在台南球場完成大紀錄，更有其歷史意義。只是潘威倫從一開賽就讓富邦悍將1棒張正偉敲出二壘安打，還發生罕見暴投，在首局就失1分，也種下5局被敲8支安打（含2轟）失7分的敗因。

潘威倫在6局上雖續投，但在連續被敲安，且在自己發生守備失誤形成滿壘後，又被敲安失2分，未解決1人就退場。終場統一獅以4：8落敗，加上中信兄弟在另一地以7：6擊敗桃猿，獅隊從排名第3反落居墊底，落後排名第1的桃猿3場先發。

相較潘威倫吞下本季第2敗，擔任富邦悍將先發投手的游霆崴，則像當年的潘威倫一樣，在生涯初登板和初先發，就拿下生涯首勝，並獲選單場MVP。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法