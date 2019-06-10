法網》狂！納達爾連2年馴服提姆 締造法網12冠可怕傳說

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2019年法國網球公開賽男單決戰壓軸登場，尋求衛冕的納達爾（Rafael Nadal）以6：3、5：7、6：1、6：1 擊敗奧地利第4種子提姆，西班牙「蠻牛」豪奪賽會史無前例的第12冠，抱走230萬歐元（約8127萬台幣）的獎金，也證明他的紅土江山依舊牢不可破。

西班牙「蠻牛」納達爾豪奪賽會史無前例的第12冠。（路透）

納達爾去年在法網決賽以直落3馴服提姆，今年兩人再次於終極舞台會師，雖然「蠻牛」第5局率先被破發，但接著回破2個發球局，耗費55分鐘先馳得點。

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比賽進入次盤，兩方短兵相接僵持不下，納達爾在關鍵時刻發球局失守，讓提姆扳平戰局；不過，第三盤戰況一面倒，納達爾掌握局面，3度破發讓提姆陷入無路可退的情況。

提姆雖試圖力挽狂瀾，但體力明顯下滑，喪失專注度後徹底崩盤。（美聯社）

納達爾沒浪費聽牌優勢，第四盤率先破發取得領先，提姆雖試圖力挽狂瀾，但體力明顯下滑，喪失專注度後徹底崩盤，納達爾最後保發成功關門，奪冠瞬間他也躺在地上，難掩激動情緒。

納達爾在羅蘭加洛斯如願完成3連霸，成功收集第12座火槍手盃，開創網壇至今最可怕的傳說，此外，這也是納達爾生涯第18座大滿貫男單冠軍，當今男子網壇只僅次「瑞士特快車」費德爾的20冠。

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