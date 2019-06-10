MLB》「背靠背靠背靠背」4連轟！ 國民締史上最狂紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨日天使隊用單場「背靠背靠背」的三連轟轟垮水手隊先發菊池雄星，今天國民隊更狂，他們在面對教士隊的比賽當中，「背靠背靠背靠背」四連轟，終場以5：2拿下比賽的勝利。國民隊也成為MLB史上首支能夠「背靠背靠背靠背」2次以上的球隊。

這場比賽前7局，教士隊靠著開局投手佩多莫（Luis Perdomo）在內的三人封鎖國民打線，僅失1分非自責分。國民隊則是靠著史崔斯柏格（Stephen Strasburg）的7局失1分好投，雙方以1：1進入關鍵第八局。

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到了8局上半，教士隊的史丹曼（Craig Stammen）在解決掉高姆斯（Yan Gomes）後，連續被國民隊肯德瑞克（Howie Kendrick）、透納（Trea Turner）、伊頓（Adam Eaton）、倫登（Anthony Rendon）「背靠背靠背靠背」敲出全壘打，單局狂失4分。國民隊也靠著這個大局拿下比賽的勝利。

國民隊四連轟。（美聯社）

《ESPN》數據資料指出，史丹曼在被連轟4發全壘打的這段期間內僅投7球，他在2018年一共投了1167球只被打3發全壘打而已。

史丹曼（法新社）

這是國民隊隊史上第二次的四位打者連續開轟紀錄，上一次是發生在2017年7月17日面對釀酒人隊所創造的。國民隊也是MLB史上第一支能夠締造這項紀錄2次以上的球隊。

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