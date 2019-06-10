NBA》勇士陷入絕境 杜蘭特總冠軍賽第5戰復出有望？

杜蘭特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍金州勇士在總冠軍賽陷入1：3的絕境，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）缺陣至今逾1個月，目前也隨隊到多倫多，明天關鍵第5戰能否出賽仍未確定，但勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，杜蘭特今天將會參加練習。

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杜蘭特於美國時間5月8日在西部準決賽第5戰對火箭時，拉傷右小腿，缺席超過1個月，今天將會是自受傷後，首次和隊友一起訓練。

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《ESPN》報導，柯爾樂觀地認為，杜蘭特若在美國時間週日的訓練沒有大礙，明天就能上場，「他今天要和我們一起訓練。」柯爾表示，杜蘭特還會和一些年輕球員進行額外的訓練。

「身為一名運動員，最困難的部分就是經歷傷痛。」勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）說，「尤其是當你在爭冠時，這糟透了，我同情杜蘭特，我知道他是哪種類型的競爭者，球隊顯然很想念他。」

K.湯普森說，杜蘭特若能復出，將會非常受到歡迎，「過去2年他幫助我們奪得兩座冠軍，若他能歸隊，同樣幫助我們奪冠，那將會是一個很棒的故事。但受傷是運動中最艱難的部分，必須克服它。」K.湯普森指出，杜蘭特的傷勢比我們所有人都還嚴重。

杜蘭特。（資料照，法新社）

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