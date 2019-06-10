MLB》一樣盜本壘兩樣情 歐多帥氣得分、哈波尷尬出局... （影音）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵二壘手歐多（Rougned Odor）今天在對上運動家隊的比賽中上演盜本壘美技跑回1分，而費城人隊的外野手哈波（Bryce Harper）同樣也在對紅人隊的比賽上嘗試盜本壘，只可惜結果卻不甚理想。

遊騎兵今天在第八局運動家隊9：3領先時派出崔維諾（Lou Trivino），遊騎兵隊在1出局後連敲包含歐多在內的4支安打追回2分，運動家隊在崔維諾三振掉佛西瑟（Logan Forsythe）後換上左投巴克特（Ryan Buchter），此時在三壘的歐多見機不可失，拔腿往本壘衝，巴克特注意到時已經太遲了，讓歐多順利跑回本壘，遊騎兵這場比賽雖然在八、九局追回5分但最終仍以8：9吞下敗仗。

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歐多盜本壘成功。（美聯社）

費城人隊今天與紅人隊的比賽當中，費城人隊的明星外野手哈波（Bryce Harper）也有做出盜本壘的嘗試，只可惜他不像歐多那麼幸運跑回分數，而是遭到觸殺死在本壘。費城人隊今天也以3：4，1分差輸掉比賽。

Bryce Harper tried to steal home on the right-handed Sonny Gray.



It didn't work out well for Harper.pic.twitter.com/Lw0oFMC1UU — CBS Sports HQ （@CBSSportsHQ） 2019年6月9日

哈波盜本壘失敗。（今日美國）

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