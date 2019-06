MLB》一樣盜本壘兩樣情 歐多帥氣得分、哈波尷尬出局... （影音）

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵二壘手歐多(Rougned Odor)今天在對上運動家隊的比賽中上演盜本壘美技跑回1分,而費城人隊的外野手哈波(Bryce Harper)同樣也在對紅人隊的比賽上嘗試盜本壘,只可惜結果卻不甚理想。

遊騎兵今天在第八局運動家隊9:3領先時派出崔維諾(Lou Trivino),遊騎兵隊在1出局後連敲包含歐多在內的4支安打追回2分,運動家隊在崔維諾三振掉佛西瑟(Logan Forsythe)後換上左投巴克特(Ryan Buchter),此時在三壘的歐多見機不可失,拔腿往本壘衝,巴克特注意到時已經太遲了,讓歐多順利跑回本壘,遊騎兵這場比賽雖然在八、九局追回5分但最終仍以8:9吞下敗仗。

歐多盜本壘成功。(美聯社)

費城人隊今天與紅人隊的比賽當中,費城人隊的明星外野手哈波(Bryce Harper)也有做出盜本壘的嘗試,只可惜他不像歐多那麼幸運跑回分數,而是遭到觸殺死在本壘。費城人隊今天也以3:4,1分差輸掉比賽。

Bryce Harper tried to steal home on the right-handed Sonny Gray.



It didn't work out well for Harper.pic.twitter.com/Lw0oFMC1UU