MLB》洋基尋求補強 巨人、藍鳥王牌投手成潛在標的

（左起）史卓曼、邦賈納。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊本季飽受傷兵困擾，幾乎確定要在731交易大限前尋找先發輪值的補強人選，《紐約郵報》的Ken Davidoff指出，洋基目前的可能人選為藍鳥隊王牌史卓曼（Marcus Stroman）以及巨人王牌左投邦賈納（Madison Bumgarner）。

洋基隊今年的開季先發輪值陣容完整，但是有著傷病疑慮的軟肋，而這個缺點也在開季就爆發，原本預計的王牌塞維里諾（Luis Severino）季前躺進傷兵名單，派克斯頓（James Paxton）和沙巴西亞（CC Sabathia）本季也分別因為不同的傷勢待在傷兵名單當中一段時間，就連今年脫胎換骨的赫曼（Domingo German），今天也因為肌肉拉傷被放進傷兵名單當中，輪值的補強幾乎是勢在必行。

請繼續往下閱讀...

洋基本季投出王牌身手的赫曼被放進傷兵名單當中。（資料照，美聯社）

針對交易補強，洋基評估了潛在的補強人選，眾多投手之中，史卓曼與邦賈納被列為最有可能的選擇。據美媒指出，史卓曼本季的表現已經吸引了許多支球隊的興趣，他的年資更吸引了白襪隊、響尾蛇隊與紅人隊，這些在下個賽季預計會具有競爭力的球隊興趣，明年將會是史卓曼最後一個仲裁年。

邦賈納的狀況則有些不同，他在今年結束之後就會是完全自由球員，而鎖定史卓曼的球隊，同時也會把邦賈納放進考量當中，不過巨人隊肯定會要求高額的回報，賣掉這位2011年世界大賽MVP會是他們添加潛力新秀的最好機會。

如果洋基想要獲得邦賈納的話，必須要說服他放棄不得交易條款，洋基是邦賈納日前公布不想去的八支球隊之一。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法