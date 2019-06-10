MLB》太空人大物生涯首安就開轟！對手教練也佩服（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊在昨天升上大物新秀艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），他在今天的大聯盟生涯首秀就敲出全壘打，太空人隊這場比賽也以4：0擊敗金鶯隊。

艾瓦瑞茲今天先發第五棒打指定打擊，生涯首打席敲出飛球出局，第二打席他面對金鶯先發投手邦迪（Dylan Bundy）83.9英哩的變速球，直接將他送出大牆外，生涯首轟到手。這場比賽艾瓦瑞茲3打數1安打，選到1次保送沒有被三振。

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艾瓦瑞茲敲出生涯首安就是一發全壘打。（法新社）

賽後艾瓦瑞茲受訪表示，自己在第一個打席很明顯地有些緊張：「但我開始思考其他在這裡的球員給我的許多建議，這讓我感到很舒服，我在比賽當中的感覺很棒。」

金鶯隊的總教練海德（Brandon Hyde）也稱讚這名球員，他認為艾瓦瑞茲是個大傢伙，有著很長的手臂，以及驚人的力量，同時他也談論到艾瓦瑞茲生涯首轟：「我不覺得那是個糟糕的投球，但他就是轟出去了。」

艾瓦瑞茲本季在3A的表現堪稱屠殺等級，56場比賽當中打出3成43打擊率，23發的全壘打，攻擊指數高達1.184。他是太空人隊農場系統當中排名第三的新秀，並在百大新秀榜當中排名第23名，他的球探報告當中，打擊以及力量評價都有55分的高分。

艾瓦瑞茲是道奇隊在2016年簽下的國際球員，在同年被交易到太空人隊換取Josh Fields，當時太空人隊的球探就曾說過，他是位有著很高的進攻天分的球員。

艾瓦瑞茲敲出生涯首轟。（美聯社）

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