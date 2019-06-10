MLB》開轟觸犯「潛規則」？ 馬恩西和強投邦賈納互嗆（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕道奇馬恩西（Max Muncy）今天從巨人強投邦賈納 （Madison Bumgarner）手中揮出陽春砲，但他先看球飛出場外後再跑壘，引起對手不爽，兩人在球場上互嗆。道奇靠著這一轟，以及先發畢爾勒（Walker Buehler）7局無失分好投，最後以1：0完封巨人。

馬恩西首局逮中邦賈納的92.4英哩速球，一棒轟出右外野陽春砲，還飛到球場外，這一轟的飛行距離有424英呎之遠。馬恩西先看小白球飛出去後，再開始慢慢跑壘。這舉動讓邦賈納不開心，直接叫他快跑壘，馬恩西也不甘示弱回嗆。

請繼續往下閱讀...

大聯盟官網報導，馬恩西開轟後跑回本壘花了27.44秒，大聯盟開轟後平均繞壘時間為22.85秒，就連邦賈納在美國時間4月2日從道奇韓籍投手柳賢振敲全壘打，他繞壘也只花25.84秒。

馬恩西賽後表示，「邦賈納叫我別看球，快點跑，我跟他說如果你不想看我跑，你就去海中撿球。」馬恩西說，「我對著他吼，他也朝我吼叫，我不知道他有沒有聽見。老實想，我認為這是我溫和的甩棒之一。」

《The Athletic》記者 Andrew Baggarly在推特上發文說，邦賈納說，「他們想每個人做自己，然後讓我也做我自己，這就是我。」

道奇先發畢爾勒今投7局飆9次三振，沒有失分，獲得本季第7勝；邦賈納則是投7局失1分，吞本季第6敗。

道奇馬恩西（左）和巨人投手邦賈納（右）互嗆。（美聯社）

道奇馬恩西（左）和巨人投手邦賈納（右）互嗆。（今日美國）

道奇馬恩西（前）和巨人投手邦賈納（後）互嗆。（今日美國）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法