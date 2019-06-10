MLB》希克斯延長賽關鍵安打！洋基氣走印地安人

希克斯敲出致勝二壘打（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與印地安人系列賽繼續進行，前戰吞敗的洋基在第二局就攻下5分大局，不過後續投手無法守成，雙方進入延長賽後，希克斯（Aaron Hicks）帶有打點的二壘打，讓洋基以7：6帶走勝利。

洋基隊在第2局就打了5支安打，還選到3次保送，賈納（Brett Gardner）的兩分砲開啟了這局的攻勢，隨後拉梅修（DJ LeMahieu）、維特（Luke Voit）的安打都帶有打點，該局打下了5分大局。

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賈納開轟（法新社）

不過第6局印地安人開啟反攻，洋基中繼坎利（Tommy Kahnle）失穩，首棒馬丁（Leonys Martin）先敲出陽春砲，隨後兩支串聯安打再下一城，代打上陣的佛里曼（Mike Freeman）再補上一支兩分砲，將分差追至1分。下個半局包爾斯（Jake Bauers）陽春砲讓奧塔維諾（Adam Ottavino）救援失敗，印地安人隊以5：5追平比數。

包爾斯敲出追平轟（法新社）

洋基在9上拿下1分，以6：5取得領先後，下個半局派出終結者查普曼（Aroldies Chapman），想不到他卻救援失敗，雙方以6：6平手進入延長賽，洋基梅賓（Cameron Maybin）在第10局先敲出一支二壘安打，隨後希克斯再補上一支長打賺進一分，成為本場勝利打點，10局下洋基派出左投塔普利（Stephen Tarpley）上場關門，他單局連飆3K拿下生涯首次的救援成功。

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