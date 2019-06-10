MLB》塞揚強投史奈爾繳六局好投 光芒寫意退紅襪

史奈爾助隊奪勝（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕光芒與紅襪之戰，光芒推出塞揚得主史奈爾（Blake Snell）應戰紅襪的羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），史奈爾雖然本季狀況不如去年，不過本場比賽找回手感，繳出6局失1分的好表現，加上洛爾（Brandon Lowe）單場猛打賞3打點的成績，終場以6：1輕取紅襪。

洛爾繳出猛打賞表現（美聯社）

首局光芒洛爾就在得點圈有人的情況下，適時敲出帶有打點的一壘安打，幫助球隊先馳得點，阿諾德（Travis d'Arnaud）隨後再補上高飛犧牲打，光芒2：0領先，下個半局赫雷迪亞（Guillermo Heredia）再補上一支陽春砲，讓光芒擴大領先優勢。

請繼續往下閱讀...

紅襪全場唯一的1分，在二下串聯安打後，赫南德茲（Marco Hernandez）敲出1分打點的一壘安打，也成為唯一1分，紅襪後段棒次發揮出色，7、8、9棒都敲出雙安表現，可惜攻勢無法串連至前段而吞敗。

赫南德茲打回唯一一分（美聯社）

史奈爾雖然本季表現起伏較大，防禦率3.50，比起去年1.89有著不小的差距，不過本戰他面對紅襪打線主投6局，只被敲出5支安打，送出7次三振，順利收下本季第4勝。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法