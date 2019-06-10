韓職》「最強洋投」索沙首戰噴8分 比被他取代的洋投還糟

索沙。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕「最強洋投」索沙（Henry Sosa）返回韓職（KBO）發展，加入SK飛龍，昨天面對三星獅，他僅投4局狂失8分吞下敗仗。而被索沙取代的Brock Dykxhoorn，本季單場最多失分為5分（4分自責），索沙的表現卻比他還要糟。

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索沙在中職富邦悍將先發12場，戰績8勝2敗防禦率僅1.56，共投86.2局送出85次三振，每局被上壘率為0.81。

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而索沙重回韓職加入SK飛龍後，昨天先發面對三星獅之戰，主投4局用85球，被敲7安（包含3轟），投出3次保送、2次三振，失掉多達8分，吞下本季首敗，防禦率則高達18。

索沙上季在韓職LG雙子先發27場，戰績9勝9敗防禦率3.52，吃下多達181.1局，送出181次三振，每局被上壘率（WHIP）為1.21。

至於被索沙取代的Brock Dykxhoorn，本季先發12場，戰績3勝2敗防禦率3.56，吃下65.2局，本季最長投到7局。此外，他今年表現最糟是在4月24日對三星獅之戰，當時僅投3.1局失掉5分4分自責，單場失5分是本季最差。

根據《韓聯社》報導，Brock Dykxhoorn將轉戰樂天巨人，原本的洋投Jake Thompson則是被釋出，他今年出賽11場戰績2勝3敗防禦率4.74。

樂天巨人本季戰績23勝42敗，是目前韓職10隊中最差，團隊投手防禦率高達5.66。

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