MLB》「老爹」歐提茲遭槍擊 兇手慘遭鄉民圍毆

紅襪名將「老爹」歐提茲今天在家鄉多明尼加遭人槍擊。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪名將「老爹」歐提茲(David Ortiz)今天在家鄉多明尼加一間酒吧遭人開槍打中,目前已送往醫院救治。根據外媒報導,歐提茲狀況穩定,無生命危險。而開槍的兇手則是遭到群眾圍毆。

《CNN》報導,多明尼加當地警方表示,歐提茲是在首都聖多明各(Santo Domingo)一間酒吧中,遭人開槍打中背部,子彈穿過下腹部;而開槍的兇手,則是遭附近的民眾圍毆,不斷被人踢頭。

《波士頓環球報》引述多明尼加當地媒體指出,歐提茲在接受手術時,向急診室的醫生表示,「請不要讓我死,我是好人。」

紅襪隊媒體專欄作家卡拉比斯(Jared Carrabis)發文說,如果有需要,紅襪願意派救護用飛機給歐提茲。而他稍後發文說,歐提茲已經動完手術。

洋基名球星「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)得知消息後相當難過,「焦急地等待更多消息,與此同時,只能為歐提茲祈禱。」而許多大聯盟球星也紛紛在推特上發文,為歐提茲祈禱。

前紅襪名人堂球星「神之右手」馬丁尼茲(Pedro Martinez)也在推特上發文說,「知道你脫離危險,我就放心了。你是個堅強的男人,等不及要聽到你的聲音,我會繼續關心、並為你祈禱。」

現年43歲的歐提茲在大聯盟待了20個球季,效力過雙城、紅襪,曾幫助紅襪在2004年、2007年、2013年奪冠。他於2016年退休,生涯累積541轟、1768分打點、2472安打。

歐提茲在效力紅襪14個球季間,10度入選明星賽,7次獲得銀棒獎。他將在2022年獲得入選名人堂的資格。

Anxiously waiting for more news. In the meantime, only prayers for @davidortiz, Tiffany and their family. https://t.co/IlE2v4g38t — Alex Rodriguez (@AROD) 2019年6月10日

Thoughts and prayers going out to @davidortiz — Mike Trout (@MikeTrout) 2019年6月10日

Prayers up for my bro @davidortiz man. One of the best human beings I’ve ever met. Hate seeing that. Hoping for the best! — Marcus Stroman (@MStrooo6) 2019年6月10日

I’m at peace knowing you out of danger; you a strong man Compai, can’t wait to hear your voice. My thoughts and prayers are with you, see you soon.

Me siento tranquilo de saber que estás fuera de peligro, usted es fuerte Compai, ya quiero oírle la voz. Orando, nos vemos pronto pic.twitter.com/jdSnNsM7eI — Pedro Martinez (@45PedroMartinez) 2019年6月10日

