MLB》「老爹」歐提茲遭槍擊 兇手慘遭鄉民圍毆

紅襪名將「老爹」歐提茲今天在家鄉多明尼加遭人槍擊。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）今天在家鄉多明尼加一間酒吧遭人開槍打中，目前已送往醫院救治。根據外媒報導，歐提茲狀況穩定，無生命危險。而開槍的兇手則是遭到群眾圍毆。
《CNN》報導，多明尼加當地警方表示，歐提茲是在首都聖多明各（Santo Domingo）一間酒吧中，遭人開槍打中背部，子彈穿過下腹部；而開槍的兇手，則是遭附近的民眾圍毆，不斷被人踢頭。
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《波士頓環球報》引述多明尼加當地媒體指出，歐提茲在接受手術時，向急診室的醫生表示，「請不要讓我死，我是好人。」
紅襪隊媒體專欄作家卡拉比斯（Jared Carrabis）發文說，如果有需要，紅襪願意派救護用飛機給歐提茲。而他稍後發文說，歐提茲已經動完手術。
洋基名球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）得知消息後相當難過，「焦急地等待更多消息，與此同時，只能為歐提茲祈禱。」而許多大聯盟球星也紛紛在推特上發文，為歐提茲祈禱。
前紅襪名人堂球星「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）也在推特上發文說，「知道你脫離危險，我就放心了。你是個堅強的男人，等不及要聽到你的聲音，我會繼續關心、並為你祈禱。」
現年43歲的歐提茲在大聯盟待了20個球季，效力過雙城、紅襪，曾幫助紅襪在2004年、2007年、2013年奪冠。他於2016年退休，生涯累積541轟、1768分打點、2472安打。
歐提茲在效力紅襪14個球季間，10度入選明星賽，7次獲得銀棒獎。他將在2022年獲得入選名人堂的資格。
Anxiously waiting for more news. In the meantime, only prayers for @davidortiz, Tiffany and their family. https://t.co/IlE2v4g38t— Alex Rodriguez （@AROD） 2019年6月10日
Thoughts and prayers going out to @davidortiz— Mike Trout （@MikeTrout） 2019年6月10日
Prayers up for my bro @davidortiz man. One of the best human beings I’ve ever met. Hate seeing that. Hoping for the best!— Marcus Stroman （@MStrooo6） 2019年6月10日
I’m at peace knowing you out of danger; you a strong man Compai, can’t wait to hear your voice. My thoughts and prayers are with you, see you soon.— Pedro Martinez （@45PedroMartinez） 2019年6月10日
Me siento tranquilo de saber que estás fuera de peligro, usted es fuerte Compai, ya quiero oírle la voz. Orando, nos vemos pronto pic.twitter.com/jdSnNsM7eI