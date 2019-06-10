MLB》英卡那西恩單場兩度「遛鸚鵡」 生涯400轟達陣！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕水手隊重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）今天在對上天使隊的比賽單場雙響砲，生涯400轟達陣，終場率領水手隊以9：3擊敗天使隊。

這位36歲重砲手在第6、7局敲出他本季的第19、20轟，他今天的第二發全壘打更是他生涯的第400轟，此外他也在今天的比賽將生涯打點數超過1200分（目前1202分），他是現役多明尼加球員當中第四位完成這項成就的球員，前三位分別是普侯斯（Albert Pujols）（2017打點）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）（1662分打點），以及卡諾（Robinson Cano）（1247分打點）。

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英卡納西恩今天單場雙響砲。（美聯社）

英卡那西恩賽後說道：「這真的是很多的全壘打與打點。」他表示自己從來沒有期待能夠達到現在的成就，他認為自己唯一做的事情就是持續地打球、認真工作，持續專注在能幫助隊伍的事情上面。

大聯盟報導指出，英卡那西恩是大聯盟自2012年至今擊出最多全壘打以擊打點的球員，他在這段期間內敲出283轟，打回810分打點。在過去的7個賽季，英卡那西恩每季都至少敲出32發以上的全壘打，這也代表他在2012年來敲出全壘打後的招牌「遛鸚鵡」動作已經做了283次。

英卡納西恩敲出全壘打後招牌的「遛鸚鵡」動作。（資料照，美聯社）

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