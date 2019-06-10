籃球》金酒籃球隊退出SBL？ 金酒公司：不再冠名

金酒發聲明表示，決議自第17季SBL賽事起，不再投入冠名。圖為示意圖。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門酒廠實業股份有限公司今天發表聲明指出，由於大環境變化，籃壇發展態勢及SBL朝職業化發展，金酒公司在市場經營日趨嚴峻，且各項營運成本增加、行銷預算緊縮的情勢下，為強化企業競爭體質及永續經營考量，決議自第17季賽事，不再投入冠名。

金酒公司表示，投入國內超級籃球聯賽（SBL）自第5賽季以贊助型式，繼而於第6賽季開始冠名金門酒廠籃球隊至今（第16賽季），一路走來，球隊努力經營，並承載眾多球迷之期盼，力爭上游，奮力不懈。承蒙喜愛金酒籃球隊的支持者包括廣大球迷及媒體朋友們一路相挺，走過一起感動、精彩、歡樂及陪伴，及期間給予信心及鼓勵，非常感謝各界對金門酒廠籃球隊的愛護與支持。

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金酒表示，由於大環境變化、行銷預算緊縮等因素，為強化企業競爭體質及永續經營考量，金酒決定公司自今年下半年開始的第17季賽事起，不再投入冠名。

金酒表示，感謝各界對金酒籃球隊的長期支持，在調整步伐、蓄積更穩健向前力量的同時，金門酒廠對籃球運動的關愛仍不減，也期盼廣大支持金門酒廠的民眾繼續給予肯定。

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