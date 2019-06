NBA》何謂壓力？ 暴龍球星羅利這番回答令人感動

暴龍球星羅利。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕多倫多暴龍在NBA總冠軍賽取得3:1的優勢,只要再拿1勝就能奪冠。暴龍球星羅利(Kyle Lowry)今天被媒體問到是否有壓力時,他則表示,這沒有壓力,養家活口才是壓力。

《雅虎體育》報導,羅利在第5戰沒有感受到任何壓力,從長遠來看,生活中遠比籃球更重要的事情,這是他對壓力的定義。

羅利說,「能夠養活我和我的兄弟,我的家人,這才是壓力。」他也提到母親、祖母曾每天早上5點要起床去上班,出門之前還會幫他們準備好早餐。

羅利認為,「這對我來說是壓力,他們願意去做任何事情,確保你的孩子會過得比你更好。起床後搭1個半小時的大眾交通工具,那樣的人對我來說是英雄,為了養家活口,保護你必須保護的人。」

《美聯社》NBA作家Tim Reynolds在推特上發文說,對於「壓力」,羅利給了完美的答案。

羅利在總冠軍賽前4戰,平均有13.3分、6.8次助攻、3.3顆籃板,場均有1.5次抄截。

Kyle Lowry gave a perfect answer on pressure. Pressure to him is what his mother and grandmother went through to feed him and his siblings and cousins. To leave him cereal in the fridge every morning. To take public transportation 90 minutes to work.



This is just basketball.