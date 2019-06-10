NBA》何謂壓力？ 暴龍球星羅利這番回答令人感動

2019/06/10 14:50

暴龍球星羅利。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多暴龍在NBA總冠軍賽取得3：1的優勢，只要再拿1勝就能奪冠。暴龍球星羅利（Kyle Lowry）今天被媒體問到是否有壓力時，他則表示，這沒有壓力，養家活口才是壓力。

《雅虎體育》報導，羅利在第5戰沒有感受到任何壓力，從長遠來看，生活中遠比籃球更重要的事情，這是他對壓力的定義。

羅利說，「能夠養活我和我的兄弟，我的家人，這才是壓力。」他也提到母親、祖母曾每天早上5點要起床去上班，出門之前還會幫他們準備好早餐。

羅利認為，「這對我來說是壓力，他們願意去做任何事情，確保你的孩子會過得比你更好。起床後搭1個半小時的大眾交通工具，那樣的人對我來說是英雄，為了養家活口，保護你必須保護的人。」

《美聯社》NBA作家Tim Reynolds在推特上發文說，對於「壓力」，羅利給了完美的答案。

羅利在總冠軍賽前4戰，平均有13.3分、6.8次助攻、3.3顆籃板，場均有1.5次抄截。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.