法網》蠻牛12冠一吐傷痛悶氣 紅土之王棄草地暖身硬拚溫網

納達爾拿下生涯第12座法網冠軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽落幕，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）4盤再度強壓去年決賽手下敗將的奧地利第4種子提姆（Dominic Thiem），第2種子三連霸同時笑擁第12座火槍手盃，賽史空前壯舉足以揮別近來傷痛低潮。

「蠻牛」總計生涯18座四大賽金盃，與史上最多20冠的瑞士不老天王費德爾（Roger Federer）僅差2座，33歲納達爾表示，只想保持健康繼續上場打球，不會想超越或挑戰38歲費爸的紀錄，「這確實是競爭動力，但我不致因此執著癡迷，最重要是上場享受比賽，爭取參加最高級別對抗。」接下來「紅之之王」決定休兵調整，放棄草地暖身直接在7月初溫布頓錦標賽出擊。

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「你不能因為鄰居有更大房子、更大電視或是更好的花園，而一直感到沮喪，這不是我看待生活的方式。」談及同樣豐功偉業、亦敵亦友的費爸，自認找回自信的納達爾妙語如珠，「如果職業生涯結束時，我能贏得更多大滿貫，並更接近羅傑（費德爾），這將是難以置信的；如果沒有，其實我也保持同樣想法。」 納達爾法網宰制力無與倫比，2005年首次出賽就奪冠，然後締造4連霸，2010年起再成就5連霸，相隔2年又完成3連霸；總計93勝只吞2敗，且決賽勝率滿百，把單一大滿貫冠軍數推高到12，「紅土之王」當之無愧，但他先前卻飽受傷痛困擾，「過去18個月遇到太多問題。因此這幾周真的非常特別，能在我職業生涯尾段再獲得勝利，顯然是種極大的滿足與幸福，感謝家人、團隊和所有支持的球迷，謝謝大家力挺。」

納達爾。（路透）

反觀生涯前兩次殺進大滿貫決賽都敗給「蠻牛」的提姆，則輸得心服口服，「他再度擊敗了我...，而且那數字真夠瘋狂，12次法網冠軍！這這有夠難，因為你得擊敗7位好手才能奪冠，包括最後還要贏了1或2位至少15個大滿貫頭銜的傳奇巨星，如果沒能在各方面發揮百分百狀態，是不可能成功。」未能實現網球夢想的提姆坦承，兩週來雖已付出一切，仍有進步空間，「我做到了但還不夠，即得我走了很遠。」

（左起）提姆與納達爾。（美聯社）

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