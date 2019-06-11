NBA總冠軍戰G5 勇士背水一戰 今日賽事預告與轉播

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

雷納德。（資料照，法新社）

今日大聯盟將有三場的賽事轉播，第一場是大都會對上洋基的賽事，大都會將由瓦格斯（Jason Vargas）先發洋基的田中將大，第二場是運動家對上光芒的比賽，我國好手王維中目前為運動家陣中的牛棚要角，別忘了為他加油囉，第三場是道奇對上天使的比賽，目前聯盟勝投王柳賢振將挑戰全聯盟首位達成雙位數勝投的紀錄，別忘了鎖定轉播囉！

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NBA冠軍賽第五戰火熱開打，暴龍目前取得3:1的領先優勢，他們能否成功在主場收下隊史首座冠軍呢？或是勇士能打起精神扳回一城，將賽事延長至第六戰呢？千萬不能錯過的總冠軍系列戰，要記得收看唷！

日職有兩場賽事轉播，第一場是我國好手陽岱鋼所屬的巨人對上西武，陽岱鋼目前進入交流賽後手感火燙，第二場則是廣島對上日本火腿的比賽，王柏融有望登場先發，別忘了為我國好手加油打氣囉！

中職有一場賽事直播，是中信兄弟對上統一獅的比賽，兄弟將派出艾迪頓對上統一獅的瑞安，不只瞄準三連勝，同時希望拉近與龍頭Lamigo之間的勝差，記得收看直播囉！

MLB

07:00 大都會@洋基 FOX體育、FOX體育3台

07:00 運動家@光芒 民視

10:00 道奇@天使 FOX體育、FOX體育3台

NBA

09:00 勇士@暴龍 緯來體育、ELEVENSPORTS1、愛爾達體育1台

日職

17:00 巨人@西武 FOX體育

17:00 廣島@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 中信兄弟@統一獅 ELEVENSPORTS2

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