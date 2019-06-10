台灣網協獲法網青少男獎金 「夜市球王」曾俊欣等居功厥偉

台灣網協祕書長劉中興（後左2）代表領取國際菲律普查提耶盃青少男冠軍獎盃。（網協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕上週2019法國網球公開賽期間，我國網球協會獲法國網球協會頒發「國際菲律普查提耶盃」（TROPHEE INTERNATIONAL PHILIPPE─CHATRIER）」青少男組第1名獎盃、10萬歐元（約360萬台幣）奬金，去年青少男單封王的「夜市球王」曾俊欣等新秀居功厥偉。

我國網協由秘書長劉中興、副秘書長郭晴欣、前副秘書長及國際組組長羅曉蕾等3人飛往巴黎，在國際網總主席等貴賓見證下，從法國網協會長裘迪切利（Bernard Giudicelli）手中接下獎盃及支票，返台後我國網協理監事會將討論獎金使用及分配，持續推廣紅土賽事。我國去年法網青少男成績出色，曾俊欣勇奪青少男單冠軍、何承叡晉16強，兩人還拿下青少男雙亞軍，青少男組7640分躍居第1，遙遙領先第2名阿根廷3810分、第3名巴西3060分；娘子軍方面，僅葛藍喬安娜青少女單8強、梁恩碩第3輪，1080分排第7名。

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「國際菲律普查提耶盃」由法國網協主辦，獎勵各國積極培育紅土青少年新秀，並以法網青少男、女的單、雙打成績換算積分排名。「查提耶基金會」為紀念1973至1993年擔任法國網協會長的查提耶而命名成立，現任會長裘迪切利裘6月3日頒獎儀式表示，活動已是第3屆，希望各國重視紅土比賽，也藉此協助發展紅土訓練，培養更多紅土好手。

法網獨有的國際菲律普查提耶盃。（網協提供）

台灣榮獲國際菲律普查提耶盃青少男冠軍及獎金。（網協提供）

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