MLB》「老爹」個性有多暖 美記者分享動人故事

《波士頓環球報》記者亞伯拉罕特別在臉書分享「老爹」的暖心故事。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕紅襪傳奇退役名將「老爹」歐提茲今在家鄉遭槍擊的新聞震驚棒壇，所幸後來手術順利且狀況穩定，《波士頓環球報》記者亞伯拉罕特別在臉書分享「老爹」的暖心故事，還寫道：「希望能趕快再聽到他的爽朗笑聲!」

43歲的歐提茲在2016年季後於紅襪退役，儘管他締造足以進入名人堂的成績，但他一直希望後人能夠記住自己是個好人，而非只是個球星，因此不但致力於公益活動，在圈內的人緣，也是出了名的好。亞伯拉罕今天就分享他和歐提茲的故事，透過他的字裡行間，讓外界知道「老爹」不為人知的一面。

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亞伯拉罕的故事從今年2月春訓說起，提到2月底和他一起在《波士頓環球報》工作的同事卡法多，在紅襪春訓基地採訪時猝逝。亞伯拉罕和其他同事都非常難過，也靠著親友的支持度過傷痛。

後來在春訓的某一天，歐提茲戴著墨鏡現身春訓基地，他照往常大聲說話，並跟每個人擁抱，也過來和媒體閒話家常。歐提茲突然把亞伯拉罕拉到一旁，問候卡法多的事情，也關心亞伯拉罕的近況。

亞伯拉罕在臉書寫下：「大衛（歐提茲）告訴我，他有多麼欣賞尼克（卡法多）的工作方式，以及在他心中，尼克是多麼專業。他也鼓勵我堅持下去。」儘管只是短短談話，卻對亞伯拉罕意義重大，因為他知道歐提茲是真的關心卡法多，後來他還輾轉得知，「在歐提茲聽到卡法多過世的消息時，他當場嚎啕大哭。」

亞伯拉罕說，歐提茲就是一個感情超級豐沛，並且關心身旁每個人的人。「這也是為何每個人聽到歐提茲遭到槍擊時，不敢置信的原因，因為大家很難想像為何有人會對他做這種事。」

目前歐提茲的狀況穩定，而且可望完全康復，也讓亞伯拉罕由衷感謝，他希望這位因為工作關係認識15年的朋友，能夠快點好起來，也可以讓週圍的人，再度聽到他開懷大笑。

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