登山》三條魚百寶袋 詹喬愉登山背包大搜密（影音）

〔記者王元鴻／台北報導〕詹喬愉（3條魚）13天內登上2座8000公尺巨峰，包括台灣首登世界第5高峰8485公尺的馬卡魯峰，以及台灣第2位登上世界最高聖母峰的女性，剛從世界最高峰下得山來，已經在盤算著下半年再爬2座吧！

至於詹喬愉登山時揹的包包藏些什麼東西？她親自翻開背包一樣樣清點她帶上山的寶貝，除了安全必備用品外，詹喬愉會帶著新北消防局新板山搜分隊的旗幟上山，旗子上印有世界地圖，還特別標示「TAIWAN」的位置，詹喬愉說：「在國外登山常與外國人交流，很多外國人不一定知道台灣在哪裡，這時候隊旗就派上用場了，一目了然。」

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登山家詹喬愉展示登山包裡裝了什麼。（記者陳志曲攝）

詹喬愉表示，她在2010年上過新板山搜義消分隊長劉崑耀的課，她視劉崑耀為登山啟蒙的「師父」，後來詹喬愉也成為山搜義消成員擔任小隊長，曾經參與多次山難救援，與山搜分隊感情特別好，因此登山時都會帶著分隊的精神指標隊旗上山。

在高山上求生不易，大部分登山家背包內只會放必要的裝備和食物，避免增加無謂的重量，不過，詹喬愉除了上山必須使用的工具和用品外，還多了幾樣「寶貝」，除了隊旗外，還包括護身符、贊助商的布旗等，帶著親友的祝福和贊助商的期待攻頂。

詹喬愉訓練精實，登山能力超強。（詹喬愉提供）

登山家詹喬愉的頭盔有三條魚彩繪。（記者陳志曲攝）

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