NBA》震撼！「法國小跑車」帕克決定退休 璀璨18年劃下句點

37歲「法國小跑車」帕克決定告別轟轟烈烈18個賽季。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA今日凌晨傳震撼消息，37歲「法國小跑車」帕克（Tony Parker）生涯擁有4座冠軍金盃，如今因無法重拾昔日身手，也難以繼續追逐冠軍金盃，決定告別轟轟烈烈18個賽季。

帕克在2001年選手首輪第28順位被馬刺相中，菜鳥球季就成為馬刺的先發主控，並與鄧肯（Tim Duncan）、吉諾比利（Manu Ginobili）共組「GDP連線」，於2003年、2005年、2007年及2014年，4度為黑衫軍拿下總冠軍金盃，而帕克在07年更榮膺總冠軍戰MVP殊榮。

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帕克為馬刺贏得4座冠軍，且他穿黑色戰袍待滿17季，出賽1198場，場均貢獻15.8分、2.7籃板及5.6助攻，並6季入選NBA明星賽，儼然是隊史最偉大的控衛。事實上，帕克去年夏天決定離開馬刺，與黃蜂簽下1紙2年合約，但本季不僅例行賽無先發紀錄，以及個人連17季晉級季後賽紀錄也中斷。

帕克早在心中盤算著退休計畫，畢竟明白現階段的自己已不如當年快速、犀利，尤其也無法幫助球隊競逐總冠軍，成為決定放棄拼戰20季夢想，提前告別NBA。

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