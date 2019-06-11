中職》受邀為兄弟開球 館長爆不爽內幕「其實超想走人」！

〔體育中心／綜合報導〕網路紅人、成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢前天受邀到台中洲際球場擔任中信兄弟主場的開球嘉賓，投出「挖地瓜」，乍看與粉絲互動愉快，不過他昨晚在直播中自爆當時其實很想走人，下次不會再去台中開球了。

「館長」陳之漢日前為中信兄弟主場開球。（資料照，記者羅志朋攝）

館長表示，他當天有自備簽名海報要發放，不過上頭露出的字樣是雞精，與兄弟此次涼水祭主題日的贊助商泰山企業不一樣，所以遭到勸阻，館長說：「不要說海報弄走，我人現在就可以走！」是助理安撫還有到場粉絲的面子上才留下來。

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館長還說，他人到了現場才被告知，他開球的事遭到中信兄弟的另一間贊助商、健身房World Gym嚴重抗議。館長表示，自己沒有另一間健身房有錢，而且賺的錢是要拿來捐助弱勢和辦比賽的，沒有辦法像對方一年花幾百萬去做宣傳，因此決定再也不去台中開球，「我可以不賺這個錢、我不是狗」、「不用你們抗議，我也不會再去了」、「因為知道我要去，所以他們有吵過架，我聽你們這樣吵，我也不開心」。

館長表示，這次開球又開心又難過，開心是看到了很多球星，大家都很親切，雖然投球挖地瓜，不過感覺與粉絲更親近，難過的是感覺到這世界「不是人在做人，是錢在做人」，感覺自己矮人一截，館長還說：「我真的對不起兄弟象，我不該去的，讓你們贊助商不高興，真的不好意思！」

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