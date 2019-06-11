NBA》庫班大開超級新秀玩笑 東契奇做出有趣回應

2019/06/11 10:30

東契奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕達拉斯獨行俠超級新秀東契奇（Luka Doncic）在菜鳥年就打出令人驚艷的成績，但與其他球星相比，他的體態相較之下不那麼精實，日前也出現了一段有趣的對話，這出自於獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）受訪時，對自家子弟兵東契奇體型開的玩笑。

獨行俠老闆庫班被問到東契奇的近期的訓練狀況時，「東契奇現在應該在某艘遊艇上吧！但他大約2周前一直有持續跟著教練團一起訓練，我甚至看到他有一塊腹肌，所以我們這是朝著正確方向邁進。」庫班說道。

記者接著問：「才1塊腹肌？」，庫班開玩笑回答：「可能已經有2塊了啦！但他確實必須要有更好的身體狀態。」而當事人東契奇得知後也在推特上回應庫班：「即將就會有6塊肌囉！」

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