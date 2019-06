NBA》庫班大開超級新秀玩笑 東契奇做出有趣回應

東契奇。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕達拉斯獨行俠超級新秀東契奇(Luka Doncic)在菜鳥年就打出令人驚艷的成績,但與其他球星相比,他的體態相較之下不那麼精實,日前也出現了一段有趣的對話,這出自於獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)受訪時,對自家子弟兵東契奇體型開的玩笑。

獨行俠老闆庫班被問到東契奇的近期的訓練狀況時,「東契奇現在應該在某艘遊艇上吧!但他大約2周前一直有持續跟著教練團一起訓練,我甚至看到他有一塊腹肌,所以我們這是朝著正確方向邁進。」庫班說道。

記者接著問:「才1塊腹肌?」,庫班開玩笑回答:「可能已經有2塊了啦!但他確實必須要有更好的身體狀態。」而當事人東契奇得知後也在推特上回應庫班:「即將就會有6塊肌囉!」

