NBA》KD回歸、表弟坐板凳 勇士背水一戰推「死亡五小」先發

杜蘭特重回先發，勇士此役祭出「死亡五小」。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在2019年總冠軍戰陷入1：3絕對劣勢，今日早上9點的第5戰得在暴龍主場用盡全力延長戰線，勇士背水一戰祭出近年威震八方的「死亡五小」先發，小腿因傷缺席9場的杜蘭特（Kevin Durant）今也先發上陣，而之前傷癒的中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）此役則是先坐板凳。



勇士此役擺上招牌的「死亡五小」，由傷癒歸隊的杜蘭特（Kevin Durant）領軍，搭配柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green）、K.湯普森（Klay Thompson）、伊古達拉（Andre Iguodala）。

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杜蘭特本季季後賽場均34.2分、5.2籃板及4.9助攻，投籃命中率51.3％，其中得分是本季季後賽所有選手中最高。不過，他在西部準決賽對火箭第5戰的第3節就爆發小腿不適，休兵已將近1個月，勇士面臨背水一戰，總教練柯爾此役只能拉上杜蘭特先發，盼這位2屆FMVP能率隊力挽狂瀾。

將近一個月沒上場的杜蘭特，今日賽前熱身時，接獲訓練員傳球後，還大秀雙手爆扣，身手未見生疏，也讓衛冕軍士氣大振。

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