MLB》王維中狂Ｋ美聯打擊王解危 出賽6場防禦率還是０（影音）

王維中。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家台灣左投王維中，今在對光芒第7局登板後援，投0.2局，三振現居美聯打擊王強打米德斯（Austin Meadows），以及前一個打席才開轟的洛爾（Brandon Lowe），沒有掉分，王維中上大聯盟至今連續6場出賽投8.1局，防禦率還是完美的0。

兩隊前5局上演投手戰，運動家先發投手安德森（Tanner Anderson）在6局下半遭到洛爾兩分砲狙擊，最後投5.2局失掉2分退場。

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不過第二任投手佩提特（Yusmeiro Petit）壓不住陣腳，7局下又被敲兩分彈，留下1出局一壘有人的局面給王維中。

王維中登板救援，對上賽前打擊率高達.346、暫居美聯打擊王的光芒開路先鋒米德斯，用曲球讓他揮棒落空三振。

接著王維中雖然投手犯規，讓跑者上到二壘，並且四壞球保送了下一棒潘姆（Tommy Pham），不過最後回穩，用3球三振前一打席開轟的第三棒洛爾，結束今日投球任務。

總計王維中今日投0.2局送出1次保送，沒有被敲安打沒有掉分，防禦率還是0。此役運動家最後以2：6敗給光芒，王維中也是運動家此役4名出賽投手唯一沒有掉分。

洛爾（右）、米德斯今日都遭王維中三振。（美聯社）

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