MLB》安祖斯延長賽關鍵致勝安 遊騎兵客場險勝紅襪

〔體育中心／綜合報導〕德州遊騎兵今天作客波士頓紅襪，進行雙方4連戰首場比賽，也是本季兩隊首是碰頭，遊騎兵靠著安祖斯（Elvis Andrus）11局敲出關鍵安打送回超前分，最終以4：3險勝紅襪，系列戰取得1：0領先。

安祖斯敲關鍵安。（法新社）

此役紅襪在第1局率先發動攻勢，首棒上場的貝茲（Mookie Betts）先是獲得保送上壘，下一棒班尼泰迪（Andrew Benintendi）一上場就敲出中外野2分砲，6局遊騎兵靠著一支安打一次保送以及對方1次失誤追回1分。

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班尼泰迪擊出2分砲。（今日美國）

比賽來到9局上，遊騎兵桑塔納（Danny Santana）、安祖斯、馬札拉（Nomar Mazara）連續3支安打打回2分，反倒是讓遊騎兵以3：2超前比數，9局下紅襪敲4安換回1分，將比分追平，雙方9局打完3：3平手，進入延長賽。

9局連遊騎兵3安超前比數。（今日美國）

11局上遊騎兵首棒上場的桑塔納敲出二壘安打，下一棒安祖斯敲出本場比賽最關鍵的安打，送回二壘上跑者，11局下遊騎兵推派C.馬丁（Chris Martin）接替投球，C.馬丁投出3上3下，成功關門守住勝利。

C.馬丁成功守住勝利。（今日美國）

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