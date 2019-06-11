NBA》慘！杜蘭特傷勢復發倒地 黯然離開球場（影音）

2019/06/11 10:12

小腿有傷缺席9場的杜蘭特是第二節才打不到3分鐘，傷勢再度復發退場。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士在2019年總冠軍戰陷入1：3絕對劣勢，今日早上9點的第5戰得先在暴龍主場設法延長戰線，小腿有傷缺席9場的杜蘭特（Kevin Durant）終於先發上陣，只是第二節才打不到3分鐘，傷勢再度復發退場。

杜蘭特此役回歸，首節就飆進3顆三分球，為衛冕軍打出不同氣勢。不過好景不常，杜蘭特在第二節9分46秒試圖切過對手，卻在無碰撞下再度跌坐一旁，只看見他一副失望，更因右小腿傷勢再度復發，在隊友、防護員攙扶下黯然離開球場。

杜蘭特歷經逾1個月的休兵，今日回來擔任救世主，共計上陣11分57秒，出手5次、命中3球及罰球2投全進，攻下11分外帶2籃板。

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