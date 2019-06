NBA》慘！杜蘭特傷勢復發倒地 黯然離開球場（影音）

小腿有傷缺席9場的杜蘭特是第二節才打不到3分鐘,傷勢再度復發退場。(今日美國)

〔記者林岳甫/綜合報導〕勇士在2019年總冠軍戰陷入1:3絕對劣勢,今日早上9點的第5戰得先在暴龍主場設法延長戰線,小腿有傷缺席9場的杜蘭特(Kevin Durant)終於先發上陣,只是第二節才打不到3分鐘,傷勢再度復發退場。

杜蘭特此役回歸,首節就飆進3顆三分球,為衛冕軍打出不同氣勢。不過好景不常,杜蘭特在第二節9分46秒試圖切過對手,卻在無碰撞下再度跌坐一旁,只看見他一副失望,更因右小腿傷勢再度復發,在隊友、防護員攙扶下黯然離開球場。

Steph Curry and Andre Iguodala accompanied Kevin Durant to the locker room after he appeared to re-injure his calf. #NBAFinals pic.twitter.com/Psx6Gvul5l