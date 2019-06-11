MLB》《紐時》披露槍擊當晚 「老爹」原本不打算出門

紅襪隊今賽前為老爹祈福。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲昨天驚傳遭槍擊後，目前已脫離險境，並決定搭乘專機返回波士頓治療。但《紐約時報》今進一步披露，老爹在遇槍擊當晚，原本不打算出門。

43歲的老爹在多明尼加首都聖多明哥當地時間週日晚間9點左右（台灣時間周一早上9點），遭到槍擊，經過送醫搶救6小時後已無大礙，目前也決定搭乘紅襪球團派出的醫療專機，返回麻州總醫院接受後續治療。老爹的助理受訪表示，「這是歐提茲家人的共同決定，因為他過去20年的生活都和波士頓紅襪密不可分。」

請繼續往下閱讀...

紅襪球團派出醫療專機接送歐提茲回麻州治療。（美聯社）

只是《紐時》報導，原本老爹當晚不打算出門，後來當地電視台友人羅培茲（Joel Lopez）打電話給他，才說動他改變心意，結果就發生這起震驚全球的槍擊事件。老爹抵達那家他常去的餐廳酒吧「Dial Bar & Lounge」後，就遭騎機車的歹徒鎖定，尾隨在後朝他下背部開槍，據監視器影片顯示，老爹當場從椅子上跌落倒下。

歹徒的動機尚在調查，當地警方只排除是一般搶劫，但老爹的弟弟用西班牙語表示，「我們只是一般聚會，在做自己的事，實在沒有道理會出事。」

儘管老爹已脫離險境，但因子彈貫穿下背及腹部，在動刀時已移除膽囊和部分腸子。醫生並指出，老爹的肝臟也受到損害。

除了大聯盟球星紛紛為老爹祈福，紅襪在今天賽前也在球場大螢幕秀出老爹的34號，在場教練、球員和球迷都祈禱他能早日康復。前美國總統歐巴馬今也在推特發文，「6年前歐提茲的精神和決心，帶領我們開始走出波士頓馬拉松爆炸案的傷痛。如今，我希望和大家一起祝福他早日康復，快點好起來吧，老爹！」

A moment of reflection for Big Papi. pic.twitter.com/pmf2pNjC7J — Boston Red Sox （@RedSox） 10 June 2019

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法