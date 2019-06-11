NBA》A.戴維斯最有可能去湖人？沃神曝最快本週就有望揭曉

沃神爆料，若按照鵜鶘預期的劇本走，A.戴維斯最快本週結束前就能確定新東家。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕先前傳出鵜鶘新任籃球運營副總裁葛里芬（David Griffin）已積極在自由市場佈網，希望藉由多方交易招牌球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）來獲得重建基石，不過《ESPN》記者「沃神」卻爆料目前湖人隊仍是最有可能得到A.戴維斯的球隊。

鵜鶘一哥A.戴維斯季中大喊「賣我」，多支球隊爆發搶人大戰，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人也是其中之一，而紫金軍團為搶A.戴維斯，不惜將年輕小將們放上談判桌，但卻因價碼談不攏，最終交易仍告吹，不過在鵜鶘抽中狀元籤後一切似乎終於出現了轉機。

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《The Athletic》今稍早指出，有聯盟消息人士透露，目前都在跟鵜鶘洽談的球隊有湖人、尼克、籃網和塞爾提克。不過《ESPN》名記者「沃神」Adrian Wojnarowski今上節目被問到哪支球隊在A.戴維斯爭奪戰是領跑者時，馬上斬釘截鐵地表示：「湖人」。

隨後「沃神」解釋，湖人在和鵜鶘隊的交易談判中其實比較掌握優勢，因為他們知道A.戴維斯最想去的就是是湖人隊。再者，鵜鶘希望透過戴維斯交易來全明星球員、全明星潛值年輕球員以及2枚首輪選秀權，比較有可能透過「多方交易」來達成目的，這也表示，就算鵜鶘不滿意湖人的交易籌碼，那麼他們還是可以拉進第三方球隊來讓交易更加圓滿。

「沃神」最後也表示，雖然鵜鶘並沒有給其他球隊交易A.戴維斯的具體達成時間表，「但若最後能按照鵜鶘隊設想的劇本走，那最快在這個週末前就有望能達成這筆交易。」

A.戴維斯。（資料照，美聯社）

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