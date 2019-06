〔體育中心/綜合報導〕勇士今對海盜之戰首局就上演板凳清空衝突,海盜先發投手瑪斯古夫(Joe Musgrove)投出94英哩速球削到勇士唐納森(Josh Donaldson)球衣,唐納森上到一壘前與瑪斯古夫激烈「語言交換」,海盜捕手狄亞茲(Elias Diaz)想打圓場,卻被用力推開,最後雙方板凳清空。

除了投、打兩位當事人被驅逐出場,海盜總教練赫多(Clint Hurdle)也被趕出場。

請繼續往下閱讀...

Benches clear as #Braves' Josh Donaldson is hit by a pitch by Pirates' Joe Musgrove. pic.twitter.com/7xKeHgC9Fn