NBA》柯瑞、K湯合砍57分、團隊20顆三分彈 勇士客場險勝續命

柯瑞、K湯合砍57分，勇士驚險在客場續命。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕背水一戰的勇士今日遠征多倫多客場打總冠軍戰第5戰，即使杜蘭特（Kevin Durant）以先發之姿重返戰場卻只打一下就掛點，衛冕軍全場靠著20顆三分球， 「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）合奪57分，以106：105氣走暴龍，系列戰追成2：3落後，週五雙方回勇士主場展開G6。

柯瑞攻下31分替勇士隊續命。（法新社）

勇士首節獲得杜蘭特11分挹注，柯瑞進帳14分、K.湯普森也有11分，單節轟7顆三分球，尤其攻下34分，終結從G3起連5節單節分數未達30分的窘境。不過，好景不常杜蘭特在第2節傷勢復發，改靠卡森斯（DeMarcus Cousins）連取7分及柯瑞「四分打」，獲得最多13分領先，而柯瑞在杜蘭特退場後，該節仍進帳9分，幫助球隊半場以62：56保住微幅優勢。

請繼續往下閱讀...

易籃後，勇士領先一度擴大至14分，暴龍隨即回敬10：0猛攻雙位數領先，兩軍此節不分軒輊，勇士保有6分領先。暴龍第四節展開反撲，前4次三分線出手皆墨的雷納德（Kawhi Leonard）飆進全場首顆三分球後，一舉連取10分，不只率隊全場首度取得領先，而勇士靠浪花兄弟連續砍進3顆三分球，再度翻轉戰局，並在關鍵時刻擋住暴龍進攻，驚險續命。

K.湯普森砍下26分。（USA TODAY Sports）

柯瑞23次出手、命中10球，包括5顆三分球，攻下31分、7助攻，K.湯普森21投9中，包括7記三分彈，進帳26分，替補出發卡森斯挹注14分、6籃板，D.格林（Draymond Green）繳10分、10籃板與8助攻。

提前離開球場的杜蘭特上陣11分57秒，出手5次、中3球及罰球2投全進，攻11分外帶2籃板，傷勢狀況待明日MRI檢查，看是否是舊傷復發或爆發新傷。

杜蘭特在第二節再度傷退。（法新社）

雷納德此役24投9中，包括2顆三分球，進帳26分，M.加索（Marc Gasol）攻下17分，西亞卡姆（Pascal Siakam）挹注12分，主控羅利（Kyle Lowry）進帳18分，板凳伊巴卡（Serge Ibaka）15分、范維利特（Fred VanVleet）11分。

雷納德第四節一度接管比賽連下10分，最後守不住領先。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法