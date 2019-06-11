MLB》扯！首局就「背靠背靠背」開轟 響尾蛇寫超狂新紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕繼前天使隊單場「背靠背靠背」、昨天國民「背靠背靠背靠背」四連轟之後，今天響尾蛇也不落人後，今客場出戰費城人首局首打席開始，就上演「背靠背靠背」三連轟，全隊狂掃8轟，終場就以13：8拿下比賽的勝利，更成為大聯盟第一支兩度開賽三連轟的球隊。

面對費城人先發艾克霍夫（Jerad Eickhoff），響尾蛇開路先鋒戴森（Jarrod Dyson）瞄準他142公里）的速球首局首打席就開轟，隨後馬提（Ketel Marte）和佩洛塔（David Peralta）也接力開轟，分別轟出右外野及中外野陽春砲，用煙火秀開啟今天的比賽，開賽連3轟也成為大聯盟史上第6次。

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響尾蛇開路先鋒戴森首局首打席就開轟。（法新社）

馬提緊接著也開轟。（美聯社）

佩洛塔再補上一轟，替響尾蛇締造超紀錄。（今日美國）

此役兩隊都是火力全開，合計敲出破聯盟紀錄的單場13轟。響尾蛇全場擊出14支安打，其中就8支是全壘打，除了開賽的連三棒開轟之外，瓦格斯（Ildemaro Vargas）和艾斯科巴（Eduardo Escobar）都是單場雙響，艾維拉（Alex Avila）4局上也貢獻一轟。

而費城人此役也展現火力，扛出五支全壘打，謝古拉（Jean Segura）、霍金斯（Rhys Hoskins）、布魯斯（Jay Bruce）都開轟，金德利（Scott Kingery）更是單場雙響，不過比賽中段費城人火力遭高德利（Zack Godley）封鎖，8、9局雖然追回4分，不過最終仍以8：13在這場煙火秀中吞下敗仗。

金德利今天也是單場雙響，可惜最終費城人仍吞下敗仗。（法新社）

值得一提的是，上次締造開賽三連轟的剛好也是響尾蛇隊，而當時在2017年的苦主是國民王牌薛哲（Max Scherzer），今天再次寫下開賽三連轟紀錄更讓響尾蛇成為史上唯一一支兩度達成此舉的球隊。

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