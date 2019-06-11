NBA》崩潰！阿基里斯腱受傷 勇士總管哽咽揭KD傷情 （影音）

杜蘭特疑似傷到右腳阿基里斯腱。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕背水一戰的勇士今日遠征多倫多客場打總冠軍戰第5戰， 「浪花兄弟」合奪57分，以1分之差氣走暴龍，之前缺席9場的杜蘭特（Kevin Durant）此役終於先發上陣，只是第二節才打不到3分鐘，就再度因傷退場，勇士總管賽後情緒激動哽咽表示，杜蘭特似乎是傷到了右腳阿基里斯腱，不過詳細傷勢恐怕要等接受MRI檢查後，才能確定。

Bob Myers gets emotional talking about KD's injury. pic.twitter.com/W8W9b11bOI — Warriors on NBCS （@NBCSWarriors） June 11, 2019

賽前季後賽場均34.2分、5.2籃板及4.9助攻，投籃命中率51.3％的杜蘭特，是本季季後賽得分最高的球員，不過，自從他在對火箭的系列賽中受傷後，杜蘭特已經休戰超過1個月了，更讓衛冕軍總冠軍系列戰1：1平手後，罕見於主場2場全部失手，反遭對手暴龍聽牌，背水一戰的勇士，今只好讓杜蘭特臨危受命上場。

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杜蘭特此役回歸，首節就飆進3顆三分球，為衛冕軍打出不同氣勢。不過好景不常，杜蘭特在第二節9分46秒試圖切過對手，卻在無碰撞下再度跌坐一旁，只看見他一副失望，更因右小腿傷勢再度復發，在隊友、防護員攙扶下黯然下場，最後還被看到拄著拐杖離場，傷勢堪憂。

《The Athletic》知名記者Shams Charania搶先指出杜蘭特這次傷退並不是因為舊傷復發，恐怕是傷到更重要的右腳阿基里斯腱。而賽後記者會勇士總管邁爾斯（Bob Myers）也哽咽證實這項消息，邁爾斯最後也情緒激動地表示，「沒有任何人該為杜蘭特的傷勢負責，如果真的要罵，那就怪我吧！」



Kevin Durant has an Achilles injury. — Shams Charania （@ShamsCharania） June 11, 2019

而主帥柯爾（Steve Kerr）賽後則說：「我真的為Kevin（杜蘭特）心碎，這是一場令人難以置信的勝利，但同時也是一次非常慘痛的損失。」

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