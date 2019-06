德瑞克上前鼓勵杜蘭特。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍金州勇士總冠軍賽陷入苦戰,第5戰沒有退路的況下,看板球星杜蘭特(Kevin Durant)帶傷上陣,卻在第二節傷勢再度復發,杜蘭特離場時經過多倫多嘻哈天王德瑞克(Drake),有別以往兩人互噴垃圾話,德瑞克則是做出暖心之舉,讓外界大讚有風度。

就在第2戰賽後,兩人曾在球員通道互相嗆聲,今天杜蘭特傷退時,德瑞克被鏡頭捕捉到他的表情相當沮喪,似乎還跟杜蘭特說一些鼓勵的話來安慰杜蘭特,並拍了拍杜蘭特的背要他加油,此舉展現了德瑞克的風度。

Drake consoled Kevin Durant as he walked off in the second quarter. pic.twitter.com/05ZpHdL49l