NBA》KD得了「籃球員絕症」！ 柯瑞得知後激動哭了

柯瑞。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今在客場1分險勝暴龍,得以在總冠軍賽續命,然而比賽中杜蘭特(Kevin Durant)阿基里斯腱受傷,美媒爆當家一哥柯瑞(Stephen Curry)賽後得知消息,激動地哭了。

勇士總管邁爾斯(Bob Myers)在賽後記者會上哽咽宣布,「KD受傷的部位是阿基里斯腱」,在這部位受傷幾乎是籃球員的絕症,《ESPN》記者Rachel Nichols透露,她當時把勇士總管這段影片拿給在休息室的柯瑞看,柯瑞看一看也跟著激動落淚,並前去找總管,之後兩人抱在一起。 ‏

Warriors GM Bob Myers in tears explaining that Kevin Durant has an Achilles injury and will get an MRI tomorrow. I showed Steph Curry this video in the locker room - he began tearing up as well, went to find Bob, then hugged him. pic.twitter.com/kklInlOmEP