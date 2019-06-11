NBA》暴龍球迷歡呼慶祝KD倒地 柯瑞很困惑

杜蘭特在第二節再次受傷，倒地瞬間暴龍主場球迷竟歡聲雷動。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）負傷出戰總冠軍第5戰，卻在第二節再次受傷，倒地瞬間暴龍主場球迷竟歡聲雷動，讓柯瑞（Stephen Curry）看傻，「這讓我感到困惑，好像跟我過去所認識的多倫多不太一樣。」

當時有球迷在杜蘭特倒地後，開始歡呼甚至做出告別的手勢，不過，經過暴龍、勇士球員制止後，主場觀眾改以掌聲鼓勵杜蘭特，最後更齊喊「KD、KD」。

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柯瑞賽後談到當時的景象無奈搖頭，「我曾住在這裡一段時間，過去我在這座城市的體驗並非如此。但我得好好稱讚一下羅利（Kyle Lowry）跟D.格林（Danny Green），他們向觀眾示意不要繼續。」柯瑞表示，不會有任何人願意在場上看到球員受傷，希望這樣醜陋的畫面不要再出現了。

K.湯普森（Klay Thompson）則是氣到飆髒話，他在記者會上直言這根本荒謬至極，「我真的無法用言語說出我的憤怒。」

勇士終場以1分差險勝成功續命，但杜蘭特的右腳傷勢情況不樂觀，勇士總管邁爾斯（Bob Myers）表示，可能是阿基里斯腱受傷，詳細情況得待明天核磁共振造影檢查確定。

羅利（中）制止現場球迷因杜蘭特受傷歡呼。（法新社）

柯瑞對於杜蘭特受傷倒地時，暴龍球迷歡呼的行為很不解。（今日美國）

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