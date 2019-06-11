NBA》KD在眼前痛苦倒地 林書豪暖心之舉網友盛讚（影音）

林書豪在KD倒地後，幫忙制止板凳、觀眾席歡呼的主場球迷，體貼的舉動獲得網友盛讚。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第五戰，暴龍台裔好手林書豪仍沒能盼上場機會，不過當勇士隊負傷出賽的球星杜蘭特（Kevin Durant）第二節再度受傷倒地，他不但沒有幸災樂禍，還幫忙制止板凳、觀眾席歡呼的主場球迷，體貼的舉動也獲得網友盛讚。

衛冕軍勇士在總冠軍賽陷入苦戰，第5戰背水一戰、退無可退的況下，看板球星杜蘭特只能帶傷上陣，但他第二節打不到3分鐘卻又受傷，沒想到當時竟有球迷在他痛苦倒地後大聲歡呼，甚至做出告別的手勢。

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而此時在板凳席上的林書豪，馬上站起來張開雙手，和其他暴龍隊的球員們，一起阻止主場觀眾繼續歡聲雷動，而在他們努力過後，主場觀眾改以掌聲鼓勵杜蘭特，最後更齊喊「KD、KD」，林書豪無意間被拍到的暖心之舉，也獲得外界大讚。

Raptors players were trying to get fans to stop cheering on Durant’s injury （via garms1981/IG） pic.twitter.com/D1mvmxLzpY — Overtime （@overtime） June 11, 2019

賽後林書豪也在IG上發文，除了感嘆就算是NBA球員也是一般人，也寫下：「就算現在是他的競爭對手，看到KD再次受傷，還是讓人很痛心。」最後也不忘祝福杜蘭特早日康復。

林書豪發文祝福KD早日康復。（圖片擷取自林書豪IG）

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