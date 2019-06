NBA》KD在眼前痛苦倒地 林書豪暖心之舉網友盛讚（影音）

林書豪在KD倒地後,幫忙制止板凳、觀眾席歡呼的主場球迷,體貼的舉動獲得網友盛讚。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA總冠軍賽第五戰,暴龍台裔好手林書豪仍沒能盼上場機會,不過當勇士隊負傷出賽的球星杜蘭特(Kevin Durant)第二節再度受傷倒地,他不但沒有幸災樂禍,還幫忙制止板凳、觀眾席歡呼的主場球迷,體貼的舉動也獲得網友盛讚。

衛冕軍勇士在總冠軍賽陷入苦戰,第5戰背水一戰、退無可退的況下,看板球星杜蘭特只能帶傷上陣,但他第二節打不到3分鐘卻又受傷,沒想到當時竟有球迷在他痛苦倒地後大聲歡呼,甚至做出告別的手勢。

而此時在板凳席上的林書豪,馬上站起來張開雙手,和其他暴龍隊的球員們,一起阻止主場觀眾繼續歡聲雷動,而在他們努力過後,主場觀眾改以掌聲鼓勵杜蘭特,最後更齊喊「KD、KD」,林書豪無意間被拍到的暖心之舉,也獲得外界大讚。

Raptors players were trying to get fans to stop cheering on Durant’s injury (via garms1981/IG) pic.twitter.com/D1mvmxLzpY