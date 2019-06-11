NBA》勇士D.格林賞再見火鍋 暴龍羅利坦言他防守好

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第5戰，暴龍執行最後一波攻勢，明星後衛羅利（Kyle Lowry）在底角接到球後出手投三分，卻被勇士大前鋒D.格林（Draymond Green）賞再見火鍋，讓勇士以106：105擊敗暴龍，驚險贏球，系列賽仍以2：3落後。羅利也坦言對方的防守好。

比賽剩下最後15.7秒，暴龍後衛范維利特（Fred VanVleet）運球過半場後，傳給雷納德（Kawhi Leonard），他持球遭到勇士K.湯普森（Klay Thompson）、伊古達拉（Andre Iguodala）包夾，雷納德回傳給范維利特，之後再傳給底角的羅利投三分，卻被D.格林用手指賞到火鍋，讓勇士守住比賽。

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《美國雅虎》報導，羅利表示，球隊當時要讓雷納德在右側進攻，但遭對手包夾，球傳到他身上，在底角出手三分，「D.格林碰到了，他賞出火鍋。不然我不會錯失這球。」羅利說，出手時感覺不錯，「但他碰到一點，這就是優秀防守者所做的事情。」

不過，D.格林此戰又領到1次技術犯規，他在今年季後賽共有6次，若下場第6戰再吞1次技術犯規，如果打到第7戰，D.格林就會被禁賽。

暴龍球星羅利（左）執行最後一擊，被勇士D.格林賞火鍋。（美聯社）

暴龍球星羅利（右）執行最後一擊，被勇士D.格林（左）賞火鍋。（美聯社）

勇士拿下勝利。（法新社）

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