日職Live》陽岱鋼第二打席選保送 巨人0：1西武

第五局

5局上，西武換洋投馬丁（Kyle Martin）。大城卓三敲左外野飛球遭接殺，陽岱鋼在滿球數的情況下，選到保送，維亞努威瓦敲雙殺打，巨人形成另類三上三下。

第二局

2上，陽岱鋼首打席三振出局。

第一局

1下，源田壯亮敲安，山川穂高再敲適時安打，送回1分。巨人0：1西武。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒跨聯盟交流賽，讀賣巨人今天移師到琦玉縣，和西武獅展開三連戰。台灣好手陽岱鋼今獲得先發，扛第六棒、守右外野。

西武此戰的先發為左投佐野泰雄，本季出賽16場都是後援，共投27.2局，有1次中繼成功，防禦率3.58，今天是他首次擔任先發。

巨人先發則是左投今村信貴，本季出賽7場5場先發，戰績1勝0敗防禦率2.87。

陽岱鋼本季出賽47場，105打數敲33安，有4轟、11分打點，打擊率為0.314。

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兩隊先發打線

讀賣巨人：

1.龜井善行 左外野

2.坂本勇人 游擊手

3.丸佳浩 中外野

4.岡本和真 一壘手

5.大城卓三 指定打擊

6.陽岱鋼 右外野

7.維亞努威瓦（Christian Villanueva） 三壘手

8.若林晃弘 二壘手

9.小林誠司 捕手

先發：今村信貴

西武獅：

1.秋山翔吾 中外野

2.源田壯亮 游擊手

3.外崎修汰 二壘手

4.山川穂高 一壘手

5.森友哉 捕手

6.中村剛也 三壘

7.栗山巧 左外野

8.梅希亞（Ernesto Mejia） 指定打擊

9.武田愛斗 右外野

先發：佐野泰雄

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